Отборочный этап конкурса иллюзионного искусства пройдет в Солнечногорске

В этот день иллюзионисты из разных городов России продемонстрируют свои таланты в пяти номинациях: «Детская магия», «Микромагия», «Сценическая магия», «Иллюзионы» и новой номинации этого года — «Семейная магия». Жюри выберет лучших участников, которые продолжат борьбу за победу и выступят в финале.

Кроме конкурсной программы, гостей фестиваля ждут зрелищные трюки и эффектные иллюзии от братьев Сафроновых. Специально для фестиваля в Московской области была разработана уникальная авторская программа.

«Фестиваль объединяет как начинающих артистов, так и опытных мастеров, которые поборются за выход в финал проекта. Приглашаю жителей и гостей округа провести вечер в нашем городском парке всей семьей и стать частью этого яркого события», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

II фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» пройдет с 1 по 30 августа в десяти городских округах Подмосковья и завершится масштабным гала-концертом 12 сентября в парке Мира в Коломне.

Организует мероприятие автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк») при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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