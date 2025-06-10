Отборочный этап фестиваля «Город танцует в парках» прошел в Жуковском
Свои номера на сцене в городском парке представили 10 танцевальных коллективов из Жуковского, Лыткарина и Ленинского округа. Фестиваль под руководством Егора Дружинина проходит в парках Подмосковья третий год подряд.
Конкурс открылся 17 мая большим концертом в центральном городском парке города Королев. 18 мая начался отбор участников среди танцевальных команд и солистов региона.
Выступления танцоров в Жуковском оценивал звездный состав жюри: хореограф, заслуженный артист России Егор Дружинин и режиссер-постановщик, хореограф Катя Решетникова.
Победу в отборочном этапе одержали образцовый коллектив современного танца New Style из Лыткарина, танцевальный коллектив PDF из Ленинского округа и образцовая студия современной хореографии «СЭТ» из Жуковского.
Лучшие коллективы проекта выступят на гала-концерте фестиваля, который состоится в сентябре.