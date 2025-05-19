Отборочный этап фестиваля «Город танцует в парках» прошел в Серпухове

Отборочный этап ежегодного фестиваля под руководством хореографа, заслуженного артиста России Егора Дружинина провели в парке имени Олега Степанова. Несмотря на дождливую погоду, на мероприятие пришло большое количество зрителей.

За право выйти в финал соревновались 10 сильнейших танцевальных коллективов Серпухова, прошедшие предварительный отбор. Все участники показали высокий уровень мастерства, креативность и самоотдачу. Победителями отборочного этапа стали танцоры хореографической студии «Сильфида» из филиала Губернского колледжа.

Фестиваль, организованный «МосОблПарком» при поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья направлен на поиск и продвижение молодых талантов, предоставление им возможности для самореализации. В этом году проект получил федеральный масштаб, впервые объединив танцоров из разных регионов России. Мероприятие проходит в 30 парках Московской области, где выступают команды из 50 муниципалитетов.