Сегодня 10:41 Отборочный этап фестиваля «Город танцует в парках» прошел в Чехове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

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Масштабный конкурс проводится в муниципалитете второй год подряд. В творческом состязании на сцене городского парка культуры и отдыха приняли участие 10 команд из Чехова и Подольска.

Чехов на конкурсе представляли театр танца «Седьмое небо», ансамбль «Мечта» и коллектив Hot Dance Community. Художественный руководитель фестиваля Егор Дружинин и хореограф Александр Могилев отметили, что с каждым годом уровень подготовки коллективов растет. «Надо отметить, что в Чехове всегда самые теплые приемы и расположенный зритель, который активно поддерживает свои команды», — сказал Егор Дружинин.

Победителем отборочного этапа признана команда из студии танца Hot Dance Community, которой руководит Наталья Тарасова. Уже 6 сентября девушки отправятся на гала-концерт, чтобы побороться за главный приз — стать частью команды Егора Дружинина «Кед».

Всего в программе отборочного этапа, который проходит с 18 мая по 9 июня, участвуют 30 площадок в городских парках Подмосковья.