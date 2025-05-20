Отборочный этап фестиваля «Город танцует в парках» прошел в Чехове

Масштабный конкурс проводится в муниципалитете второй год подряд. В творческом состязании на сцене городского парка культуры и отдыха приняли участие 10 команд из Чехова и Подольска.
Чехов на конкурсе представляли театр танца «Седьмое небо», ансамбль «Мечта» и коллектив Hot Dance Community.
Художественный руководитель фестиваля Егор Дружинин и хореограф Александр Могилев отметили, что с каждым годом уровень подготовки коллективов растет. «Надо отметить, что в Чехове всегда самые теплые приемы и расположенный зритель, который активно поддерживает свои команды», — сказал Егор Дружинин.
Победителем отборочного этапа признана команда из студии танца Hot Dance Community, которой руководит Наталья Тарасова. Уже 6 сентября девушки отправятся на гала-концерт, чтобы побороться за главный приз — стать частью команды Егора Дружинина «Кед».
Всего в программе отборочного этапа, который проходит с 18 мая по 9 июня, участвуют 30 площадок в городских парках Подмосковья.
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