Отборочный этап чемпионата «Битва роботов» пройдет в Одинцове 11 октября

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России объявило о старте второго отборочного этапа чемпионата «Битва роботов». Масштабное инженерное событие пройдет на площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Одинцове 11 октября.

Цель чемпионата — популяризация технического творчества и демонстрация того, как инженерная мысль становится ключевым двигателем цифровых технологий.

Гостей ждет насыщенная программа, в которую войдут два зрелищных шоу: дневное — с 13:00 до 14:30 и вечернее — с 18:00 до 19:30. Организацию мероприятия поддерживает правительство Московской области.

На этом этапе будут соревноваться 28 сильнейших команд из России, Индии и Бразилии. В дисциплине «Битва роботов» в весовой категории до 110 килограммов примут участие 16 коллективов, а в более легкой категории «Битва мини-роботов» — до полутора килограммов — сразятся 12.

Среди участников — студенческие коллективы ведущих российских вузов: МИРЭА, СПбГУТ, Вавиловского университета, СПбПУ, Самарского университета и других.