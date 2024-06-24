Отборочный этап чемпионата «Абилимпикс» среди парикмахеров прошел в Подмосковье

Отборочный этап чемпионата «Абилимпикс» по парикмахерскому мастерству прошел в подмосковном колледже «Энергия». В соревнованиях приняли участие студенты из Московской, Липецкой, Тамбовской, Ленинградской и Калужской областей, а также Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, итоги конкурса подведут в конце июля, а затем победители отборочного этапа выступят на финальных состязаниях с 25 по 29 октября в Москве.

«Мы желаем участникам и их наставникам удачи, достижения высоких результатов, профессионального роста и побед на предстоящих соревнованиях», — добавили в ведомстве.

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