Отборочные соревнования спартакиады для дошкольников прошли в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В физкультурном комплексе «Юбилейный» в Химках прошли отборочные соревнования городской спартакиады «Здоровый дошкольник». В турнире приняли участие команды из школы № 20, школы № 19 и Луневской школы.

Дети проявили свои навыки в различных дисциплинах, демонстрируя физическую подготовку и командный дух. Каждая команда старалась показать лучшие результаты, поддерживая друг друга.

«Такие мероприятия способствуют формированию здорового образа жизни у дошкольников и помогают развивать у них командные навыки», — отметил лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

По итогам соревнований определили команды-победители, которые продолжат борьбу за призовые места в финале спартакиады. Лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов выразил надежду, что такие мероприятия станут доброй традицией в городе, способствуя развитию физической культуры среди подрастающего поколения.