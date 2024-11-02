Сегодня 12:09 Отборочные соревнования к областному турниру по самбо прошли в Воскресенске 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

Спортсмены

Воскресенск

Спортивный зал гимназии № 1 традиционно стал площадкой для отборочных соревнований ко Всероссийскому Дню самбо, который пройдет 16 ноября. Этот турнир определит лучших спортсменов.

В соревнованиях приняли участие 60 юных самбистов. В Воскресенск приехали спортсмены из Коломны, Песков и Озер. Участники третьего этапа отборочного турнира ставили своей целью показать свои силы и возможности, чтобы представить свой клуб и город на соревнованиях ко Дню самбо.

Родители и тренеры эмоционально и громко поддерживали ребят. Победителей турнира в торжественной обстановке наградил президент федерации самбо городского округа Воскресенск Андрей Баранов.

В Воскресенске борьбой самбо занимается более 300 человек. Секции по этому виду спорта открыты почти в каждом микрорайоне муниципалитета. Федерация гордится своими воспитанниками и их победами. На прошлой неделе команда Воскресенска привезла из Чехова, где проходил областной турнир по самбо среди спортсменов трех возрастных категорий, кубок победителей. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».