Отборочные этапы фестиваля «Маги в парках» начнутся в Подмосковье 1 августа

1 и 2 августа в Московской области начнутся отборочные этапы II фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках». Художественным руководителем выступает команда братьев Сафроновых.

Лучшие иллюзионисты России соберутся в парках региона, чтобы продемонстрировать свое мастерство и побороться за выход в финал. В этом году в программе как начинающие, так и профессиональные артисты. Они покажут номера в пяти номинациях, среди которых новинкой станет «Семейная магия».

Первые конкурсные показы пройдут 1 августа в 19:00 в парке «Елочки» городского округа Домодедово и 2 августа в 19:00 в зоне отдыха «Южное озеро» городского округа Черноголовка. Вход на все мероприятия свободный.

Следующие этапы фестиваля запланированы на:

8 августа — Городской ПКиО, г. о. Солнечногорск;

9 августа — Наташинский парк, г. о. Люберцы;

15 августа — Парк 30-летия Победы, Орехово-Зуевский г. о.;

16 августа — Городской парк, г. о. Кашира;

22 августа — Городской парк, г. о. Краснознаменск;

23 августа — ПКиО «Скитские пруды», Сергиево-Посадский г. о.;

23 августа — Центральный парк, Богородский г. о.;

30 августа — Центральный городской парк, г. о. Реутов.

Лучшие участники встретятся на гала-концерте 12 сентября в парке Мира в Коломне. Фестиваль организован АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.