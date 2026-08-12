Отборочные этапы фестиваля «Маги в парках» пройдут в Подмосковье в выходные

Фото: Первый фестиваль иллюзионистов Подмосковья «Маги в парках» в Красногорске / Медиасток.рф

В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуевском городском округе 15 августа и в Городском парке Каширы 16 августа пройдут отборочные этапы II Фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На сцене выступят как начинающие, так и опытные иллюзионисты. Они представят свои номера и поборются за возможность пройти в финал фестиваля.

Кроме конкурсных выступлений, гостей ждут специальные сюрпризы от братьев Сафроновых, которые являются художественными руководителями фестиваля.

Отборочные этапы проходят в парках Московской области каждые выходные до 30 августа. По их итогам лучшие участники встретятся в финале 12 сентября в парке Мира в Коломне. Там они поборются за звание лучших иллюзионистов фестиваля и возможность выступить вместе с братьями Сафроновыми.

Подробное расписание выступлений и адреса площадок доступны на официальном сайте фестиваля.