Отбор участниц социального конкурса завершился в Богородском округе

В Ногинске завершился очный этап отбора в социальный проект «Богородская леди». В этом году на конкурс поступило 60 заявок от девушек из разных городов.

Отбор прошел в Центре культуры имени Г. В. Калиниченко. Организаторами выступили Общественная палата Богородского округа, Союз промышленников и предпринимателей и Совет депутатов.



Участницам в возрасте от 13 до 17 лет нужно было рассказать о себе, своих увлечениях и сильных сторонах.

«Проект дает девушкам шанс раскрыть свои таланты. Каждая из них получит поддержку и новые знания», — отметили организаторы.

Десять девушек, которые прошли отбор, теперь готовятся к финалу. В течение двух месяцев для них проведут бесплатные занятия. Эксперты научат их этикету, ораторскому и актерскому мастерству, танцам и фотопозированию. Также участницы получат консультации по профориентации и здоровому образу жизни.

Финальный этап проекта запланирован на апрель. Победительница получит титул «Богородская леди — 2026».