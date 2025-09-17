Отбор участников на подготовку кадров в сфере образования начался в Подмосковье

В Подмосковье завершился прием заявок на участие во втором потоке проекта «Капитаны образования». На конкурс поступило 164 заявки от педагогов и руководителей школ и детсадов. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Теперь участников ждет отбор: проверка документов, создание креативной видеовизитки и защита своих идей по развитию образования в области перед экспертами. По итогам этих заданий выберут финалистов.

Весной 2026 года лучшие участники пройдут специальную программу: мастер-классы от экспертов, стажировки и наставничество. В ведомстве уточнили, что проект помогает готовить будущих управленцев для школ и детсадов и создает кадровый резерв в сфере образования Подмосковья.