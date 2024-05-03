Отбор преподавателей на премию Губернатора прошел в Лобне | 360°

03 мая 2024, 17:45
Отбор преподавателей на премию Губернатора прошел в Лобне
В городском округе Лобня выбрали лучших учителей для участия в Губернаторской премии. В результате конкурсного выбора в категориях «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» отобраны три педагога для участия на региональном уровне.
Лобню представят Людмила Кривошлыкова, преподающая русский язык и литературу в Лицее, Радмила Елфимова, учитель изобразительного искусства школы № 10, и Юлия Никитина, учитель начальных классов школы № 10.
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Стоит отметить, что в городском округе Лобня придается значительное значение развитию образовательной сферы. В частности, в муниципалитете возводится одна из самых больших школ Московской области, рассчитанная на 2200 мест.
Это образовательное учреждение станет инженерно-техническим лицеем, что позволит предоставить качественное специализированное образование большему числу учащихся Лобни.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
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