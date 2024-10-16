Отбор подрядных организаций для капремонта домов начался в Подмосковье

В Московской области начался отбор подрядных организаций в реестр квалифицированных подрядчиков для капитального ремонта. В Министерстве ЖКХ Московской области отметили, что участие в программе открывает возможности для профессионалов реализовать крупные проекты по обновлению многоквартирных домов.

Для участия подрядчикам необходимо пройти специальный отбор. Заявка подается через электронную торговую площадку «РТС Тендер». Подать ее можно по ссылке.

«Капитальный ремонт — это не просто обновление домов, а создание комфортных условий для жителей. Именно поэтому мы стремимся работать только с квалифицированными подрядчиками, которые смогут обеспечить высокое качество выполнения работ», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Квалифицированные подрядчики смогут работать на крупных объектах и внести вклад в модернизацию жилого фонда Подмосковья.

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