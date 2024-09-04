Отбор подрядчиков для капремонта домов до конца 2025 года начался в Подмосковье

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Московской области объявил о начале аукционов для отбора подрядчиков на выполнение строительно-монтажных работ в 2024-2025 годах. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Подрядчиков отберут из реестра квалифицированных организаций Московской области, который создали для обеспечения высокого качества и надежности работ. Ознакомиться с действующими аукционами можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас регион входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда — на 69 месте по оценке Фонда развития территорий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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