Отбор по поддержке в создании сайтов для социальных НКО начался в Подмосковье

Отбор продлится с 3 марта по 17 июня. Принять участие могут социальные НКО, которые зарегистрированы в Подмосковье не менее чем один год и работают в сферах оказания помощи в стихийных бедствиях, социальных и национальных конфликтах, занимаются благотворительностью, работают в области патриотического воспитания или ведут образовательную и просветительскую деятельность.

Для участия в отборе необходимо подать заявку и все необходимые документы. Узнать больше об условиях можно по ссылке.