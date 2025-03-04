Отбор по поддержке в создании сайтов для социальных НКО начался в Подмосковье

Социальные некоммерческие организации Подмосковья пригласили на отбор для оказания информационной поддержки. Победителям помогут создать официальные сайты с использованием функционала «Госуслуг».
Отбор продлится с 3 марта по 17 июня. Принять участие могут социальные НКО, которые зарегистрированы в Подмосковье не менее чем один год и работают в сферах оказания помощи в стихийных бедствиях, социальных и национальных конфликтах, занимаются благотворительностью, работают в области патриотического воспитания или ведут образовательную и просветительскую деятельность.
Для участия в отборе необходимо подать заявку и все необходимые документы. Узнать больше об условиях можно по ссылке.
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