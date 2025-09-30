Отбор на субсидии для приобретения племенного молодняка пройдет в Подмосковье

С 1 по 12 октября в Московской области будет проходить отбор на субсидии для компенсации затрат на покупку молодняка племенных сельскохозяйственных животных. Участвовать могут сельхозпроизводители и агропредприятия, зарегистрированные и ведущие деятельность в регионе. Эта поддержка поможет обновить поголовье, укрепить материально-техническую базу и повысить эффективность хозяйств.

Речь идет о животных отечественного происхождения — особи, привезенные из-за границы, в программу не включаются. В Минсельхозе Подмосковья пояснили, что размер субсидии зависит от вида животного.

Так, за одну голову племенного крупного рогатого скота молочного направления, приобретенного в России, дают 50 тысяч рублей, а купленного в Московской области — 70 тысяч рублей. За крупный рогатый скот мясного направления — 50 тысяч, племенной молодняк свиней — десять тысяч, овец и коз — по 15 тысяч рублей, кроликов — 600 рублей, пушных зверей, кроме кроликов — две тысячи рублей, кур кросса «Смена 9» — 400 рублей, сельскохозяйственной птицы, купленной в России — 250 рублей.

Прием заявок на участие в отборе проводят на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.