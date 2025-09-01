Отбор на получение IT-грантов открыли в Подмосковье

Очередной отбор заявок на получение IT-грантов открыли в Подмосковье. Получить поддержку могут компании, соответствующие ряду требований.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, претендовать на поддержку могут компании, зарегистрированные в регионе. У них должно быть не менее 30% выручки от IT-деятельности по определенным кодам ОКВЭД.

Важное условие — трудоустройство в компанию как минимум пяти новых специалистов с зарплатой от 120 тысяч рублей. Эти сотрудники не должны были работать в Подмосковье последние 12 месяцев.

«Развитие IT-направления сегодня является ключевым фактором для формирования конкурентоспособной экономики. Поддержка технологических компаний и предоставление грантов создают условия для внедрения передовых решений и стимулируют рост числа инновационных проектов. Это позволяет Подмосковью оставаться одним из ведущих центров цифровой трансформации страны» — сказал первый заместитель директора «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Узнать больше об условиях можно по ссылке.