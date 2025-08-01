Отбор на получение IT-грантов начался в Подмосковье

Очередной конкурсный отбор на гранты для IT-компаний начался в Подмосковье. Полученные средства предприятия могут направить на развитие и выплату заработных плат сотрудникам.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, мера поддержки предпринимателей формируют исходя из реальных задач отрасли.

«В Подмосковье каждая компания, работающая в области информационных технологий и отвечающая установленным требованиям, может претендовать на грант. Такие программы помогают отрасли расти, усиливают ее конкурентоспособность и открывают новые возможности для развития региона», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.

Получить субсидии могут компании, зарегистрированные в Подмосковье, которые имеют выручку от IT-деятельности не менее 30%. Грант предоставляют, если в штат приняли не менее пяти новых сотрудников с зарплатой от 120 тысяч рублей.

Узнать больше об условиях получения поддержки можно на региональном портале госуслуг.