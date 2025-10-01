Отбор на получение гратов для IT-компаний начался в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области начался девятый отбор заявок на IT-гранты. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин отметил, что поддержка IT-компаний важна для развития региона, так как инновации, новые технологии и цифровые решения являются ключевыми факторами роста. Он добавил, что цель грантов — создать условия для устойчивого развития компаний и успешной конкуренции на рынке.

Подать заявку на грант могут компании, зарегистрированные в Подмосковье, у которых не менее 30% выручки приходится на IT-деятельность и которые работают по определенным видам деятельности. Грант предоставляется при условии, что в компании будут приняты не менее пяти новых сотрудников с зарплатой от 120 тысяч рублей в месяц.

С подробными условиями и порядком отбора заявок можно ознакомиться на портале.