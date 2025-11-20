Отбор лучших практик активного долголетия проведут в России

В России стартовал отбор лучших практик активного долголетия. Он направлен на выявление лучших проектов, помогающих поддерживать здоровье старшего поколения, и тиражирование их в регионах.

Конкурс направлен на выявление и тиражирование лучших практик работы для старшего поколения. В прошлом году на него подали 2,6 тысячи заявок из 89 регионов России. В результате 110 лучших практик опубликовали в сборнике.

Заявки будут принимать до 25 декабря по ссылке. На отбор примут практики, работающие в партнерстве с домами культуры, библиотеками, поликлиниками, школами и спорткомплексами.

Финалистов конкурса определят в феврале 2026 года, а победителей объявят к концу марта. Лучшие практики опубликуют на платформе «Экспертум» для распространения в регионах.