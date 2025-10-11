Отбор амбассадоров движения «Волонтеры Подмосковья» начался в Жуковском

В Жуковском стартовал сбор заявок на конкурс амбассадоров движения «Волонтеры Подмосковья». В муниципалитете ищут еще четырех активных ребят, которые станут представителями организации в городе. Эксперты выберут желающих от 15 лет со стажем в добровольчестве.

Волонтеры в Жуковском поддерживают спортивные и культурные события, помогают старикам и ветеранам, участвуют в благоустройстве города, собирают и лично отвозят помощь в зону проведения СВО.

Подать заявку можно на цифровой платформе «Волонтеры Подмосковья» или по электронной почте: zhuk_ps@mosreg.ru. Помимо этого, необходимо подготовить презентацию о себе, своем опыте и идеях по развитию штаба.

Последним этапом станет выступление перед конкурсной комиссией.

Информация о конкурсе и документы размещены на сайте, а положение о конкурсе — на портале городской администрации.