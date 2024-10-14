Волонтеры из Павловского Посада доставят гуманитарный груз бойцам СВО

Гуманитарный конвой из Павлово-Посадского округа снова отправится в зону проведения специальной военной операции. Активисты доставят военнослужащим продукты, вещи и технику.

Активисты посетят с 20 по 26 октября более 45 подразделений, где служат добровольцы из Павловского Посада. Они побывают в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской, Курской, Запорожской и Белгородской областях.

Партия гуманитарной помощи собрана по просьбам бойцов СВО, которые озвучили, в чем больше всего нуждаются в настоящее время. Запросы от жителей муниципалитета, служащих в зоне спецоперации, принимает штаб, расположенный в городском совете депутатов и местном отделении партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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