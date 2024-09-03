От образования до ЖКХ. Глава Реутова представил губернатору план развития округа
Губернатор Воробьев провел рабочую встречу с главой Реутова Науменко
До конца года в Реутове планируется построить еще два детских сада и школу, реконструировать 1,7 километра теплосетей и продолжить программу переселения из аварийного жилья. О реализации важных национальных проектов губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву рассказал глава городского округа Филипп Науменко.
«Вы возглавляете известный наукоград, который многие любят еще и за его культуру, красоту. В рамках президентской идеологии мы реализуем национальные проекты, они касаются всего самого важного — благоустройства, модернизации теплоснабжения, строительства школ, создания новых рабочих мест», — отметил Воробьев.
Глава Реутова рассказал, что 2 сентября в школы округа пришли около 12 тысяч детей. Еще семь тысяч приняли детские сады. Все образовательные учреждения укомплектовали достаточным количеством педагогов.
«Благодаря вашей поддержке мы открыли после капитального ремонта детский сад на 350 детей. А перед Днем города совместно с „НПО машиностроения“ запустим садик „Самоцветы“ на 80 мест», — сообщил Науменко.
В декабре планируется открыть новый сад в ЖК «Юбилейный». Жители ждут также новую школу с IT-классами в микрорайоне 10А. Это бывший долгострой, который взяли в работу по поручению губернатора.
«Все работы заканчиваем в декабре, а за парты дети смогут сесть после Нового года. Эта долгожданная школа, она позволит полностью решить вопрос с доступностью образования в этом микрорайоне», — сказал глава.
Подготовка к зиме в Реутове близится к завершению. К этому дню выполнено 94% работ. К началу отопительного сезона в округе реконструируют еще два участка теплосетей протяженностью свыше 1,7 километра.
«В ближайшие два года мы также реконструируем котельные № 1 и № 5 — там еще ни разу не производился ремонт. Полностью заменим все оборудование, увеличив мощность котельных в полтора раза», — сообщил Филипп Науменко.
Андрей Воробьев затронул тему аварийного жилья и подчеркнул, что этот вопрос всегда остро волнует жителей. В Реутове реализуется большая программа реновации. В ЖК «Победа» построят шесть жилых домов, детский сад, объекты бытовой и социальной инфраструктуры.
«Улица Победы — это исторический центр города. У нас там до сих пор находятся пять бараков, построенных еще в 1948 году. В результате реновации 85 семей получат новые комфортные квартиры. Мы планируем реализовать проект в течение двух ближайших лет», — рассказал глава муниципалитета.
Что касается благоустройства, в планах обновить Центральный парк. Там появятся прогулочные маршруты, зона отдыха у воды, концертный зал под открытым небом, фонтан, спортивные объекты, современное освещение. Работы начнутся в 2025 году.
Уже в пятницу в Реутове начнутся муниципальные выборы. Андрей Воробьев напомнил, что важно сделать все необходимое, чтобы людям было удобно проголосовать — лично или дистанционно.
Науменко сообщил, что в Реутове 46 избирательных участков, и все они полностью готовы. Отдать свой голос можно будет в пятницу, субботу и воскресенье.
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