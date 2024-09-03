Сегодня 16:45 От образования до ЖКХ. Глава Реутова представил губернатору план развития округа Губернатор Воробьев провел рабочую встречу с главой Реутова Науменко 0 0 0 Фото: Фото: Евгений Пронин Подмосковье

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До конца года в Реутове планируется построить еще два детских сада и школу, реконструировать 1,7 километра теплосетей и продолжить программу переселения из аварийного жилья. О реализации важных национальных проектов губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву рассказал глава городского округа Филипп Науменко.

«Вы возглавляете известный наукоград, который многие любят еще и за его культуру, красоту. В рамках президентской идеологии мы реализуем национальные проекты, они касаются всего самого важного — благоустройства, модернизации теплоснабжения, строительства школ, создания новых рабочих мест», — отметил Воробьев. Глава Реутова рассказал, что 2 сентября в школы округа пришли около 12 тысяч детей. Еще семь тысяч приняли детские сады. Все образовательные учреждения укомплектовали достаточным количеством педагогов.

Фото: Фото: Евгений Пронин

«Благодаря вашей поддержке мы открыли после капитального ремонта детский сад на 350 детей. А перед Днем города совместно с „НПО машиностроения“ запустим садик „Самоцветы“ на 80 мест», — сообщил Науменко. В декабре планируется открыть новый сад в ЖК «Юбилейный». Жители ждут также новую школу с IT-классами в микрорайоне 10А. Это бывший долгострой, который взяли в работу по поручению губернатора. «Все работы заканчиваем в декабре, а за парты дети смогут сесть после Нового года. Эта долгожданная школа, она позволит полностью решить вопрос с доступностью образования в этом микрорайоне», — сказал глава.

Фото: Фото: Евгений Пронин

Подготовка к зиме в Реутове близится к завершению. К этому дню выполнено 94% работ. К началу отопительного сезона в округе реконструируют еще два участка теплосетей протяженностью свыше 1,7 километра. «В ближайшие два года мы также реконструируем котельные № 1 и № 5 — там еще ни разу не производился ремонт. Полностью заменим все оборудование, увеличив мощность котельных в полтора раза», — сообщил Филипп Науменко.

Фото: Фото: Евгений Пронин

Андрей Воробьев затронул тему аварийного жилья и подчеркнул, что этот вопрос всегда остро волнует жителей. В Реутове реализуется большая программа реновации. В ЖК «Победа» построят шесть жилых домов, детский сад, объекты бытовой и социальной инфраструктуры. «Улица Победы — это исторический центр города. У нас там до сих пор находятся пять бараков, построенных еще в 1948 году. В результате реновации 85 семей получат новые комфортные квартиры. Мы планируем реализовать проект в течение двух ближайших лет», — рассказал глава муниципалитета.

Фото: Фото: Евгений Пронин

Что касается благоустройства, в планах обновить Центральный парк. Там появятся прогулочные маршруты, зона отдыха у воды, концертный зал под открытым небом, фонтан, спортивные объекты, современное освещение. Работы начнутся в 2025 году. Уже в пятницу в Реутове начнутся муниципальные выборы. Андрей Воробьев напомнил, что важно сделать все необходимое, чтобы людям было удобно проголосовать — лично или дистанционно. Науменко сообщил, что в Реутове 46 избирательных участков, и все они полностью готовы. Отдать свой голос можно будет в пятницу, субботу и воскресенье. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».