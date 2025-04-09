От Москвы до Кенигсберга. Ветеран Николай Козлов поделился воспоминаниями военных лет

Николай Козлов отправился на фронт в 16 лет. За годы войны он прошел путь от Москвы до Кенигсберга. К концу Великой Отечественной ему не было и 20 лет, а он уже был ранен четырежды. Сейчас ветеран проживает в Серпухове и занимается патриотическим воспитанием молодежи.

Николай Иванович — кавалер двух орденов Красной звезды, орденов Отечественной войны I и II степени, ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

После того как он получил ранение в Кенигсберге, Николая направили на родину — в Курск. Там он отметил День победы.

«В 42-м году попал в свою часть полкомвзвода разведки полковой. В звании старшего сержанта. Прошел всю Белоруссию от Витебска, Полоцка, Орши, Себеж. Все города прошел. И три года там пробыл», — поделился ветеран.

В этом году Николай Козлов отметит юбилей — ему исполнится 100 лет. В последние 15 лет он не пропускает празднование 9 Мая в Москве.

Сейчас ветеран живет в Серпухове вместе с женой Зоей Павловной. У них четверо детей, восемь внуков и три правнука.

«9 Мая для нас самый священный праздник. У нас очень много бывает гостей. Все дети поздравляют, все внуки поздравляют. Администрация каждый год поздравляет, без внимания не оставляет», — поделилась жена героя Зоя Павловна.

Николай Иванович продолжает вести патриотическую работу с молодежью. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, он хорошо себя чувствует и находится в отличной форме.