Сегодня 08:00 От Лобни до Наро-Фоминска. Проект «Победный маршрут» проведут в Подмосковье 8 мая 0 0 0 Подмосковье

80 лет Победы в Великой Отечественной войне

Уже в эту пятницу вся страна будет отмечать 80-летие Великой Победы. Этот день — особенный для каждой семьи в нашей стране. В преддверии праздника по всей России проводят самые разные акции, чтобы почтить память тех, кто подарил нам мирное небо над головой. В Московской области одним из таких станет масштабный проект «Победный маршрут».

Организуют патриотическую акцию телеканал «360» и сеть гипермаркетов «Лента». В основе проекта — память. Память о подвиге, о потерях, о Победе, давшей всем нам возможность жить счастливой полноценной жизнью.

Мы хотим вспомнить тех, кто ценой своей жизни подарил нам надежду и будущее, отстояв с оружием в руках нашу свободу.

«Победный маршрут» — это автопробег. Участие в нем примут 15 ретроавтомобилей. Среди них — «Победа», «Волга» и многие другие. Машины проедут по знаковым местам Подмосковья, связанным с историей Великой Отечественной войны.

Стартовой точкой маршрута станет обелиск «Знамя», посвященный 25-й годовщине начала ВОВ, в сквере на улице 40 лет Октября в Лобне.

Интересно В 1941 году в Лобне шли ожесточенные бои за Москву. Здесь находится братская могила советских воинов, погибших в битве за столицу. В 1941 году в Лобне шли ожесточенные бои за Москву. Здесь находится братская могила советских воинов, погибших в битве за столицу.

Оттуда колонна проследует в Химки — осенью 1941 года этот город стал последним рубежом в обороне Москвы. Остановку участники сделают на 35-м километре Ленинградского шоссе, на парковке гипермаркета «Лента». Из Химок ретромашины направятся в Истринский городской парк — место памяти о воинах, погибших, выбивая противника из Истры. Успешное контрнаступление советские воины провели в 1941 году. Затем автомобили направятся к «Ленте» на Московской улице, 61.

Следующим и конечным пунктом на карте маршрута ретромашин будет парк Победы в Наро-Фоминске.

Интересно В 1941–1942 годах Наро-Фоминск стал ключевым пунктом обороны на подступах к Москве. Город был почти полностью разрушен. Парк Победы стал символом возрождения и памяти о героях, отдавших свои жизни в те дни. В 1941–1942 годах Наро-Фоминск стал ключевым пунктом обороны на подступах к Москве. Город был почти полностью разрушен. Парк Победы стал символом возрождения и памяти о героях, отдавших свои жизни в те дни.

Каждая остановка колонны превратится в небольшое, но зрелищное представление с любимыми песнями военных лет. Исполнять их для посетителей будут профессиональные музыканты. А на парковках «Гиперленты» в Химках и Истре для всех желающих будут работать станции полевой кухни. Повара угостят горячей гречневой кашей с тушенкой. Стартует акция в 10:00, а завершится в 19:30. Каждая остановка продлится всего около часа, но впечатления и яркие эмоции останутся надолго. Следить за автопробегом также можно будет в эфире «360» и на всех платформах телеканала.

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