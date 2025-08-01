Первый в России промышленный центр селекции томатов построят в Воскресенске

В России особое внимание уделяют развитию семеноводческого направления. Московская область активно участвует в этой работе и демонстрирует впечатляющие результаты.

Министерство сельского хозяйства России ранее выступило с инициативой изменить систему государственной поддержки элитного семеноводства. Предлагается, начиная с 2026 года, выделять субсидии на производство и закупку семян исключительно при использовании отечественного посевного материала. Исключением станут картофель и овощи, для которых сохранятся прежние условия.

В региональном ведомстве обратили внимание на успешную работу ведущих семеноводческих предприятий Подмосковья. Так, продукция компании «Лукаморе» составляет 16% российского рынка лука-севка, а предприятие «Валмикс» производит 10% сертифицированных семян картофеля высоких репродукций от общего объема в стране.

Кроме того, агропромышленный холдинг «Эко-культура» реализует уникальный проект в Воскресенске. Селекционно-семеноводческий центр, который находится на стадии создания, будет специализироваться на промышленном производстве семян томата с планируемой мощностью 110–120 миллионов штук в год, что позволит заменить до половины импортных поставок.

Предлагаемые меры поддержки вместе с реализацией масштабных проектов в сфере семеноводства позволят укрепить продовольственную безопасность страны и сократить зависимость от иностранного посевного материала.

Использование современных технологий в сельском хозяйстве Подмосковья, в свою очередь, позволит повысить эффективность производства и конкурентоспособность товаров.