От бесплатных протезов до курсов вождения. Какую поддержку получают участники СВО в Подмосковье в 2026 году?

Всего в Подмосковье действуют 36 региональных мер поддержки участников СВО. Они охватывают разные сферы жизни: бойцам помогают адаптироваться, найти новую работу, пройти обучение и получить выплаты. Губернатор Андрей Воробьев призвал продолжать эту работу и уделить особое внимание тому, чтобы услуги оказывались удобно и быстро.

Ветераны СВО в Подмосковье могут получить выплаты 500 тысяч рублей взамен земельного участка, пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте, установить зубные протезы и обучиться вождению авто с ручным управлением. Всего им доступно 36 мер поддержки только на региональном уровне, напомнил глава Минсоцразвития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Летом на «Госуслугах» появилась комплексная услуга, при помощи которой можно подать заявку на получение сразу 17 видов льгот. Также с сентября заявления по вопросам госфонда «Защитники Отечества» начали принимать в МФЦ. Раньше это можно было сделать только в Красногорске. Через многофункциональные центры также доступна подача заявок по 17 услугам Минобороны России.

«Уже сложилась система, алгоритмы, настроенные на заботу, чуткое и внимательное сопровождение каждого бойца и каждой семьи. Реабилитация, оформление документов, трудоустройство ветеранов, льготы для детей. Мы понимаем, что все должно предоставляться максимально быстро, в комфортном для заявителя режиме», — отметил Воробьев.

В Подмосковье бойцам предоставляют широки возможности реабилитации. Так, здоровье в «Ясенках» уже восстановили 580 человек. Еще 275 участников спецоперации прошли реабилитацию в центре Мещерякова.

В конце прошлого года ввели новую меру поддержки — выплаты на ремонт жилья до 200 тысяч рублей. Получить их могут инвалиды, получившие травму на передовой.

Отдельное внимание уделяют созданию безбарьерной среды. Уже адаптировали 209 объектов, включая больницы, пешеходные переходы и автобусные остановки.

Помощь оказывают и близким бойцов. Так, их дети могут бесплатно отдыхать в летних лагерях. В прошлом году этой мерой поддержки охватили около трех тысяч ребят.