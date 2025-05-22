От 600 до 2 тысяч рублей за килограмм. Цены на черешню подскочили в Подмосковье

Цены на черешню и другие фрукты резко выросли в магазинах и на рынках Московской области. Корреспонденты 360.ru узнали, как формируется стоимость на эти товары.

Черешня только появилась на прилавках, но цены на нее сопоставимы с экзотическими плодами. За килограмм ранней ягоды сейчас просят от 600 до 2500 рублей — в зависимости от сорта и места сбора. При этом продавцы часто не указывают страну происхождения, а соотношение цены и качества оставляет желать лучшего.

В прошлом году в это время ягоду можно было купить за 300 рублей, но сейчас она в дефиците и быстро заканчивается на прилавках.

«Для российской еще не время, но потихонечку появится. Где-то в июне краснодарская пойдет уже, крымская пойдет», — рассказала продавец Лола Якубова.

Сейчас в продаже в основном импортная черешня: крупная из Ирана, помельче — из Таджикистана. В магазине возле железнодорожной станции в Химках можно найти разные сорта, но цены кусаются. Так, узбекская обойдется в 1,5 тысячи рублей за килограмм, а розовая черешня редкого сорта — и вовсе в 2,5 тысячи рублей.

Спрос формирует цену: после зимы покупатели готовы переплачивать за желанную ягоду. В Балашихе черешни нет в восьми проверенных магазинах — зато есть арбузы, виноград по 549 рублей, персики по 349 и клубника по 1,1 тысячи за килограмм.

Эксперты связывают скачок цен со сложностями при транспортировке.

«Основные факторы будут заключаться в том, насколько хорошо будет выстроена логистика с зарубежными странами», — пояснил экономист Николай Кульбака.

По его словам, стоимость также зависит от длины торговых цепочек и доступности транспорта.