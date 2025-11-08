Освящение храма в честь святых Кирилла и Мефодия пройдет в Балашихе 16 ноября

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров вместе с Епископом Балашихинским и Орехово-Зуевским владыкой Николаем провел выездное совещание на строительной площадке храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в микрорайоне Железнодорожный 6 ноября. Торжественное мероприятие по освящению и водружению крестов на главный купол храма пройдет 16 ноября.

Строительство храма активно продолжается. Основные монолитные работы уже завершены. Рабочие установили колокол весом 1,7 тонн и купола, завершили кирпичную кладку и залили бетонные своды. На данный момент выполняется монтаж окон и отделка стен.

«Это один из значимых духовных проектов нашего округа — он строится по просьбам жителей и при поддержке Православной церкви и муниципалитета. Храм станет не только местом молитвы, но и центром духовной и культурной жизни микрорайона», — рассказал Сергей Юров.

В новом храме площадью около 400 квадратных метров одновременно смогут находиться 500 прихожан. Здесь планируют разместить верхний и нижний храмы, воскресную школу, духовно-просветительский центр для молодежи, библиотеку и трапезную.

Начало литургии в 7:00, освящение креста проведут в 10:00.

Напомним, строительство Кирилло-Мефодиевского храма началось в 2013 году. В апреле 2014 года была построена и освящена небольшая деревянная церковь. С 2020 года велись работы по возведению железобетонной конструкции купольной части алтаря верхнего храма. В мае 2021 года начались работы по возведению колокольни.