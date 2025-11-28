Освещение заменили в детском саду в поселке Глебовский в Истре

В этом детском саду заменили устаревшие пятирожковые светильники на современные светодиодные модели. Новое осветительное оборудование обладает рядом преимуществ для здоровья и развития детей: они обеспечивают равномерное распределение света без вредных бликов и пульсации, что значительно снижает нагрузку на глаза во время игр и занятий, а также уровень освещенности в игровых и учебных зонах теперь полностью соответствует установленным нормативам, а главное — создает более комфортную и благоприятную атмосферу для пребывания детей.

Помимо замены светильников в группах, обновили еще 10 выключателей.