Освещение восстановили на дорогах еще в 9 округах Московской области

Специалисты «Мосавтодора» провели ремонтные работы и восстановили работоспособность светильников и неисправных линий освещения на региональных дорогах в девяти городских и муниципальных округах Московской области. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Ремонтные мероприятия были частью зимнего содержания дорог. Освещение отремонтировали в следующих населенных пунктах: * на улице Транспортной в Реутове; * в Лихачевском проезде в Долгопрудном; * на проспекте Мира во Фрязине; * на улице Профсоюзной в Егорьевске; * на улице Вернова в Дубне; * в Центральном проезде в Ивантеевке Пушкинского округа; * на улице Центральной в деревне Высоково Истринского городского округа; * на улице Железнодорожной в поселке городского типа Монино городского округа Щелково; * на дороге в деревне Сельниково городского округа Коломна.

В Минтрансе добавили, что дорожники еженедельно проводят обследование региональной сети, чтобы поддерживать элементы инфраструктуры, влияющие на безопасность дорожного движения, в нормативном состоянии.

