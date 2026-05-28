Освещение восстановлили еще на 16 региональных дорогах Подмосковья

В городском округе Солнечногорск были отремонтированы две линии освещения: на улице Обуховской в центре округа и вдоль дороги в деревне Горетовка. В городе Подольске также состоялось восстановление двух линий — на улице Школьной в микрорайоне Климовск и на улице Московской в микрорайоне Львовский. В городском округе Серпухов были восстановлены линии на Гаражном проезде в городе Протвино и на Северном проезде в Серпухове.

Кроме того, дорожники провели ремонт четырех линий освещения в черте городов: на Новом бульваре в Долгопрудном, улице Пионерской в Балашихе, улице Ахмет-хан Султана в Жуковском и на проспекте Мира во Фрязине.

Также была восстановлена работа шести линий освещения в малых населенных пунктах: на улице 1-й Ленстрой в поселке городского типа Вербилки Талдомского городского округа, на улице Шоссейной в деревне Юрцово Егорьевского городского округа, на улице Центральной в деревне Большие Парфенки Можайского городского округа, на улице Жуковского в деревне Пехорка Люберецкого городского округа, на улице Колхозной в селе Новопетровское Истринского городского округа и на 90-м километре Каширского шоссе Ступинского городского округа.