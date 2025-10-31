Освещение восстановят на двух улицах Черноголовки

В округе активно ведутся работы по восстановлению и модернизации городской инфраструктуры. Глава городского округа Роман Хожаинов сообщил о скором завершении очередного этапа работ — к концу текущего года будет полностью восстановлено уличное освещение на улицах Первой и Лесной, которое было временно демонтировано в ходе ремонтных работ на теплотрассах.

По словам главы муниципалитета, на участках улицы Первой — от дома № 10А до дома № 2А — а также в районе улицы Лесной, за зданием больницы, будут установлены энергоэффективные светильники. По словам представителей администрации округа, демонтаж уличных фонарей и части тротуарного покрытия на улице Первой — в районе домов № 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6а и музыкальной школы — был вынужденной и необходимой мерой.

В прошлом году здесь проводилась замена масштабного участка теплотрассы, проходящей под дорожным полотном. Эти работы были направлены на модернизацию городской системы теплоснабжения. Этап восстановления прилегающей инфраструктуры уже успешно завершен: уложено новое асфальтовое покрытие тротуара, установлены бордюры, оборудованы съезды для маломобильных групп населения и детских колясок, а также посеян газон.