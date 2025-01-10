Освещение восстановили в подъездах 170 домов Подмосковья в новогодние дни

Коммунальные службы восстановили освещение в подъездах более чем 170 жилых домов в Подмосковье в новогодние каникулы. Ремонт прошел под контролем специалистов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Во время зимы в подъездах особенно важно наличие работающего освещения. Оно значительно влияет на качество и комфорт жизни. Менять светильники обязаны управляющие компании. В период новогодних праздников такую работу провели более чем в 170 подъездах.
Жителям напомнили, что при нарушениях в работе системы освещения необходимо обратиться в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Управляющие организации берут заявки в работу и восстанавливают освещение в течение суток.
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