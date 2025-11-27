Освещение восстановили на улице Советской во Фрязине

В округе развивается практика оперативного реагирования на обращения жителей. Недавно в центре внимания оказался вопрос уличного освещения на улице Советской, в районе дома № 7А, где жители столкнулись с неудобствами из-за поврежденной светодиодной ленты.

Ситуация не осталась без внимания: депутаты Владимир Мосевнин и Дарья Смирнова, совместно с руководством Муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство», организовали инспекционный выезд для проверки состояния освещения. Необходимость такой проверки возникла после обращений жителей, поступивших в муниципальный центр управления регионом.

Ранее на данном участке, где ощущалась нехватка постоянных источников света, было установлено временное освещение в виде светодиодной ленты, закрепленной на деревьях. Порывистый ветер нанес ущерб некоторым участкам ленты, что привело к снижению уровня освещенности.

Сотрудники управляющей компании уже приступили к работе и частично восстановили поврежденные участки. Это позволило оперативно вернуть свет на проблемную территорию. В ходе инспекции было принято решение о рассмотрении варианта установки постоянного уличного освещения.

Местные жители могут предложить свои идеи по улучшению городской среды, записавшись на личный прием к главе округа по телефону: 8(496) 255-53-25. Помимо этого, для оперативной подачи жалоб и предложений доступен портал «Добродел», где специалисты рассматривают все обращения и находят решения проблем в установленные сроки.