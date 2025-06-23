Освещение восстановили на дорогах еще в 9 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали линии освещения еще на 10 дорогах в Подмосковье. Работы прошли в Ступине, Балашихе, Чехове и других муниципалитетах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, освещение восстановили на улицах Привокзальной в Ступине, Индустриальной в Подольске и Крылова в Балашихе. Работы также провели на Осташковском шоссе в деревне Бородино, на участке Рогачевского шоссе у деревни Медведково, на дороге в деревне Горчаково, на участке Можайского шоссе на подъезде к селу Крымское, улице Тополиной в деревне Мисирево, а также на дорогах в деревне Семеновское и в селе Новоселки.

Специалисты регулярно обследуют дороги Подмосковья, чтобы выявить нарушения и вовремя провели ремонт. Особое внимание уделяют элементам, которые влияют на безопасность движения.