Освещение восстановили на дорогах еще в 11 округах Подмосковья. Работы провели в Кашире, Подольске, Чехове, Ступине и других муниципалитетах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, специалисты Мосавтодора восстановили освещение на улице Погодина в Наро-Фоминске, Лесной улице в Высоковске, улице Ленина в Кашире, улице Заводской в Ивантеевке, Школьной улице в Подольске.

Работы также провели на 90-м километре Каширского шоссе в Ступине, Центральной улице в селе Речицы Раменского округа, 63-м километре Симферопольского шоссе в Чехове, Дачной улице в поселке Вербилки, улице Советской в поселке Нахабино и в деревне Русавкино-Романово.

В ведомстве добавили, что специалисты регулярно обследуют дороги, чтобы выявить возможные нарушения и оперативно провести ремонт.