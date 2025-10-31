Освещение установят в сквере «Сокольники»

Как сообщили в администрации муниципального округа, работы по реализации этого проекта уже активно ведутся, обещая значительные изменения в ближайшее время. Сейчас на территории зеленой зоны сквера кипит работа: подрядчик проводит необходимые земляные работы, включающие рытье траншей для подземной прокладки электрического кабеля. После завершения этого этапа специалисты приступят к монтажу современных мачт освещения.

Четыре года назад, в рамках масштабной реконструкции, здесь были выполнены работы по благоустройству. Тогда были обустроены новые пешеходные дорожки, высажены молодые саженцы деревьев и разнообразные декоративные кустарники.