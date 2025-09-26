Освещение установят на детских площадках в Богородском округе

Вопрос безопасности становится актуальным с наступлением сумерек. В настоящее время устанавливают уличное освещение на модернизированных детских игровых площадках.

В плане — адреса, где освещение ранее отсутствовало или его не хватало. На площадках по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева установят 15 опор. Среди адресов — Ногинск, села Кудиново и Ямкино, деревни Ельня, Большое Буньково, Боровково. На модернизированных площадках в Электроуглях, Старой Купавне, деревнях Ивашево и Зубцово смонтировали 14 опор.

Параллельно ведутся работы по установке камер видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион». Камеры видеонаблюдения будут установлены на 27 объектах: восемь губернаторских и 19 модернизированных площадок. Работы планируется завершить до середины октября.