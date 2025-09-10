Освещение протестировали в Егорьевске

В округе начато тестирование новой системы освещения на проспекте Ленина. Работы по установке светодиодных фонарей на участке от улицы Горького до улицы Антипова были завершены совсем недавно, и теперь энергетики приступили к проверке работоспособности оборудования.

По словам специалистов, новые мачты освещения, оснащенные энергоэффективными светодиодными светильниками, призваны улучшить освещенность проспекта и повысить безопасность дорожного движения.

«Все фонари смонтированы и подключены к кабельным электросетям. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы. Тестируем, как работают фонари, все ли штатно функционирует», — сообщил представитель подрядчика.

В ходе тестирования энергетики проверяют стабильность работы фонарей, уровень освещенности, равномерность распределения света и другие параметры, гарантирующие надежную и эффективную работу системы. Одновременно с тестированием основного освещения ведется проверка работы мачт с архитектурной подсветкой. Аналогичные работы по модернизации освещения проводятся и в сквере «60 лет Победы», где также устанавливаются новые светодиодные светильники и архитектурная подсветка. Ожидается, что обновленный сквер примет первых посетителей до конца сентября.