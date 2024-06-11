Освещение отремонтировали на улице Мира в Химках

Коммунальщики городского округа Химки восстановили освещение у дома № 1 на улице Мира. Жители обратились с просьбой отремонтировать фонари к муниципальному депутату Глебу Демченко. Он, в свою очередь, помог согражданам с вопросами по содержанию многоквартирных домов.

Глеб Демченко лично проверил готовность работ по восстановлению освещения. Ранее вместе с жителями он составил заявку на ремонт домофона и очистку подвала. Все необходимые процедуры провели сотрудники коммунальных служб.

«Составили вместе с химчанкой обращение. Взял на контроль до полного решения. Также встретились с председателем совета улицы Лесная в микрорайоне Подрезково Любовью Корсаковой. На одном из участков образовалась стихийная свалка. После обращения в объединенное городское хозяйство навал ликвидирован», — поделился муниципальный депутату Глеб Демченко.

Напомним, что депутаты регулярно взаимодействуют с жителями на личных встречах и в домовых чатах и помогают им в решении вопросов в сферах ЖКХ и благоустройства.

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