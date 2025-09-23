Освещение обновят в Серпухове на Лесном бульваре

Лесной бульвар в Протвине готовится к значительным преобразованиям. Здесь активно ведутся работы по установке новой системы уличного освещения, призванной улучшить качество жизни в одном из самых оживленных жилых кварталов округа.

В рамках проекта планируется монтаж 42 новых светильников во дворах пяти многоэтажных домов. Это самый крупный из девяти объектов, которые подрядная организация реализует в Протвине в текущем году.

Основные подготовительные работы уже подходят к завершению. Строители закончили земельные работы — выемки грунта практически закрыты, и сейчас занимаются благоустройством территории.

«Наши специалисты тщательно восстанавливают ландшафт: засыпают технические выемки, проводят выравнивание грунта и укладывают свежую газонную траву», — сообщил представитель компании.

Следующий этап — установка опор для светильников и их подключение к электросети. По словам специалистов, процесс требует особой точности и профессионализма, чтобы обеспечить стабильную и безопасную работу всей системы.