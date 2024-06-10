Освещение обновили на улице Ленина в Лобне

Освещение на пешеходной зоне улицы Ленина отремонтировали в Лобне. Итоги дня в сфере благоустройства подвела глава округа Анна Кротова.

В Лобне продолжаются работы по ремонту освещения на улице Ленина. Уже уложена проводка, проложены новые кабели, приведены в нормативный вид светильники. О результатах рассказала глава муниципалитета Анна Кротова.

«Подключаем к воде и канализации второй павильон для мастер-классов в Киово. Продолжаем перекладку напорного коллектора в Пучках. Промыли и наполнили чистой водой чашу фонтана. В жаркую погоду это необходимо делать регулярно. Продолжаем работы по локальному ремонту межпанельных швов МКД — вчера Некрасова, 11. Покрасили ограждения по Авиационной, 9, 11», — также отметила глава Лобни Анна Кротова.

Идут работы по приведению в порядок территорий торговых предприятий на улицах Спортивной, Краснополянской и Ленина, а также Букинском шоссе. Входные группы отремонтированы в одном из заведений общественного питания.

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