Освещение на площади у фонтана обновили в Можайске

Модернизация городского освещения продолжается в муниципалитете. Специалисты помогли преобразиться популярному месту отдыха в Можайске — пространству у фонтана на улице Мира.

Старые плафоны заменили современными, стильными и долговечными моделями. Вместо устаревших ламп установили новые — с повышенной светоотдачей. Теперь территория у фонтана будет освещена ярким и комфортным для глаз светом.

Работы по благоустройству малых общественных территорий в Можайском округе продолжаются. Практически завершено обновление сквера «Аллея Героев» с устройством линии современного освещения. В 2026 году планируют модернизировать сквер на улице Переяслав-Хмельницкого.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе благоустроят 135 объектов: 15 парков, десять лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 16 скверов, пять зон отдыха в парках, 58 маленьких общественных территорий, веломаршрут и четыре стелы, 735 детских площадок. Работы проходят в том числе по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».