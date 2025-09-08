Освещение на пешеходном маршруте у станции «Ольгино» установили в Балашихе

В рамках проекта «Светлый город» муниципальной программы городского округа Балашиха «Формирование современной комфортной городской среды» завершились работы по оснащению освещением пешеходного маршрута, соединяющего Больничный проезд с Носовихинским шоссе. Этот пешеходный маршрут отличается высокой проходимостью, что свидетельствует о его удобстве и востребованности среди жителей округа.

Особую популярность он приобрел у горожан, пользующихся общественным транспортом, поскольку ведет к станции МЦД-4 «Ольгино», а также к другим социально значимым объектам, таким как образовательные учреждения, медицинские и культурные центры.

Обновленная пешеходная коммуникация является важным звеном городской инфраструктуры, обеспечивая удобное и безопасное перемещение жителей между ключевыми точками города. Установка дополнительного освещения значительно повысит уровень безопасности на маршруте в темное время суток и создаст комфортные условия для прогулок и передвижения.

Реализация проекта «Светлый город» направлена на создание более уютной и современной городской среды, что способствует улучшению качества жизни жителей Балашихи. Обустроенные и хорошо освещенные пешеходные зоны делают город более безопасным и привлекательным для всех категорий населения.