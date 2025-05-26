Освещение на мостах у железнодорожных станций обновят в Балашихе

Центральная пригородная пассажирская компания совместно с организацией «Московская железная дорога» до конца 2025 года проведут масштабную работу по установке современного освещения на объектах пассажирской инфраструктуры в Московской области. Всего работы по монтажу нового светодиодного оборудования пройдут в 55 локациях, в том числе на мостах у железнодорожных станций городского округа Балашиха.
К модернизации наружного освещения приступят уже этим летом. Специалисты установят светильники мощностью 40 Ватт со световым потоком от 5900 люмен с рабочим ресурсом не менее 50 тысяч часов.
Московский центральный диаметр № 4 насчитывает 37 станций на пути от Москвы до Апрелевки, пять из которых расположены в городском округе Балашиха — это Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская и Никольское.
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