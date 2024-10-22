Освещение и газон обновили у дома № 6 на улице Октября в Реутове

Первый заместитель главы Реутова Алексей Ковязин проверил качество выполнения поручений руководителя муниципалитета Филиппа Науменко. Вблизи территории дома № 6 по улице Октября улучшили уличное освещение, обновили двери подъездов и восстановили газон.

По словам жителей, позади дома № 6 по улице Октября в Реутове установили восемь уличных фонарей. Также во двор привезли землю для восстановления газона. Рабочие обновили входные двери подъездов, тамбурные установят в ближайшее время. Помимо этого, приобрели счетчик общедомовых нужд.

Ранее жители просили обустроить «народную тропу». Этот вопрос сейчас на межведомственном согласовании.

По соседству расположен дом № 13 по Юбилейному проспекту. Его жители обратились в администрацию с просьбой обновить освещение на детской игровой площадке. При этом необходимо сохранить большой клен. Руководитель муниципалитета Алексей Ковязин пообещал найти устраивающее всех решение.

Помимо этого, жильцы обоих домов попросили отремонтировать асфальт перед подъездами. Обращение рассмотрят при составлении перечня работ на следующий год.

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