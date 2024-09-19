Освещение экотропы обновили в центральном парке Истры
Новое освещение установили на экологической тропе, которая проходит почти вдоль всего центрального парка в Истре. С нее открывается вид на Ново-Иерусалимский монастырь и другие живописные места.
Старая кабельная лента утратила изначальный вид и специалисты оперативно провели замену световых элементов. На перилах тропы протяженностью 355 метров заменили кабельную световую линию.
Для безопасности жителей сначала установили железные конструкции на перилах и уже на них протянули кабельную ленту, так как она имеет свойство нагреваться.
Также сотрудники парка восстановили пять уличных фонарей, которые освещают пешеходные дорожки и подчеркивают ландшафт парка.
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