Освещение дворов обновят еще на трех улицах в Шатуре в этом году

В городском парке имени Гагарина в Шатура завершается строительство площадки для катания на скейтборде, роликах, самокатах и велосипедах. Площадь нового скейт-парка составит 800 квадратных метров, и его бетонную конструкцию планируют завершить уже к концу октября.

Глава округа поручил обновить забор парка со стороны скейт-площадки и держать на контроле обязательство строителей обеспечить освещение спортивного объекта.

«Радует, что подрядчик услышал наши требования и увеличил темп. Рабочих достаточно, все материалы в наличии — работа кипит», — отметил Николай Прилуцкий.

Кроме того он провел вечерний обход города, чтобы выявить дворы, где требуется срочное обновление или обустройство уличного освещения.

«На проспекте Ильича одна из важнейших задач — осветить дворы и народные тропы, куда люди „ныряют“ с электричек, чтобы сократить путь домой. Также уже в этом году начнем освещать дворы на улицах Жарова, Энергетиков, Клары Цеткин», — прокомментировал глава.

Глава подчеркнул, что работа по улучшению освещения улиц продолжится и в следующем году. В настоящее время составляется полный перечень адресов, где ситуация особенно критична.

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